Calciomercato Inter, coperta corta per Conte | Decisione presa per gennaio

L’Inter ha deciso un’operazione prioritaria per il prossimo calciomercato di gennaio per Antonio Conte. Di seguito tutte le ultime novità

L’Inter si concentra sul prossimo impegno interno in casa contro il Bologna. I nerazzurri, però, non vogliono farsi trovare impreparati in sede di mercato e pianificano manovre importanti per implementare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Di seguito le ultime decisioni e gli aggiornamenti di giornata.

Calciomercato Inter, pronto un nuovo innesto per Conte

L’Inter ha necessità di rivoluzionare il suo centrocampo già a partire da gennaio. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, i nerazzurri sono pronti a fare a meno di Radja Nainggolan, fuori dal progetto e in partenza nella prossima sessione invernale. Stesso destino per Christian Eriksen che non si è mai integrato con il nuovo allenatore e ovviamente Matias Vecino. Tutti questi addii riducono a solo cinque uomini le rotazioni di Antonio Conte, tra cui Stefano Sensi. Per questo un innesto, sottolinea il quotidiano, è praticamente inevitabile nella sessione invernale.

