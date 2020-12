Calciomercato Inter, assalto a Giroud: le prossime mosse nerazzurre

Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano il colpo Giroud: ecco i prossimi passi decisivi per il giocatore del Chelsea

L’Inter a caccia di un attaccante per gennaio e il nome caldo è sempre quello di Olivier Giroud. Il francese ha realizzato un poker con il Chelsea in Champions League a Siviglia, ma ha manifestato il suo malcontento per lo scarso utilizzo da parte di Lampard. Situazione che adesso vede giorni importanti per capire il futuro del centravanti. Da qui a Natale, stando a ‘Tuttosport’, lui e il suo agente cercheranno di intuire le mosse del tecnico dei ‘Blues’, se lo spazio in squadra dovesse rimanere poco si tornerebbe a spingere per l’addio. L’Inter vorrebbe pagare solo un indennizzo simbolico, la richiesta dei londinesi di circa 5 milioni sembra destinata ad abbassarsi. Ma potrebbe essere decisivo anche il percorso in Europa. In caso di mancata vittoria in settimana con lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri resterebbero fuori anche dall’Europa League e dunque un ulteriore acquisto in attacco potrebbe essere depennato.

