Calciomercato Inter, sfida alle romane per un portiere a costo zero

Dalla Spagna: ci sono anche Inter, Roma e Lazio interessate a Rui Silva. Il portiere portoghese è in scadenza di contratto con il Granada

Occasione a zero dalla Spagna per i pali di Inter, Roma e Lazio. Le tre società sarebbero infatti tra le pretendenti all’estremo difensore portoghese Rui Silva. Il portiere classe 1994 è in scadenza di contratto con il Granada e grazie ad ottime prestazioni ha conquistato anche la chiamata con la nazionale lusitana.

Il rinnovo del contratto però non arriva e Silva può essere un profilo interessante a costo zero. Secondo il ‘Mundo Deportivo’ tante sono le società a lui interessate. Oltre alle tre compagini italiane, l’estremo difensore piace molto anche al Siviglia e al Real Betis. Concorrenza ricca, ma l’occasione low-cost attrae e non poco l’Inter e le romane.

