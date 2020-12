Calciomercato, futuro Allegri | L’annuncio: “Ecco dove voglio allenare”

Calciomercato, Massimiliano Allegri svela i desideri per il futuro e si racconta in una lunga intervista al ‘New York Times’

Massimiliano Allegri ha concesso una lunga intervista ai microfoni del ‘New York Times’. “Non mi sono preso un anno sabbatico, ma solo una pausa”, ha spiegato. “Mi alleno molto di più di quando sono in panchina, guardo tantissime partite e penso come potrei rispondere all’avversario nei panni di una o dell’altra squadra. Continuo a credere che il calcio sia più psicologia che tattica, si parla troppo di schemi. L’allenatore deve respirare la partita e capire di cosa i giocatori hanno bisogno. Siamo spettatori dello spettacolo dei migliori calciatori, bisogna creare le condizioni per fargli arrivare la palla, poi decidono loro la scelta migliore”.

L’ex tecnico di Milan e Juventus ha svelato il desiderio di allenare in Premier League: “Sto aspettando chiamate dall’Italia, ma è difficile, o dall’Inghilterra. Mi piacerebbe un’esperienza lì, il livello è in crescita. C’è sì più attenzione alla tattica, ma il calcio inglese non è stato snaturato”. L’allenatore livornese, di recente, è stato accostato all’Inter in sostituzione di Antonio Conte, o anche, nuovamente, alla Juventus, dove i dubbi sul futuro di Pirlo restano. Opzioni che al momento sembrerebbero dunque convincerlo meno rispetto a un’esperienza all’estero.

