Le ultime news Milan mette in evidenza il report sulle condizioni di Simon Kjaer, uscito infortunato dalla sfida di Europa League col Celtic

Tegola per Stefano Pioli e il suo Milan. Come fa sapere il club rossonero, ieri contro il Celtic in Europa League Simon Kjaer ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra sette giorni il difensore danese effettuerà un nuovo controllo per valutarne l’evoluzione. Il numero 24 salterà di sicuro le prossime due partite contro Sampdoria e Sparta Praga, e molto probabilmente anche quella col Parma di domenica 13 dicembre.

