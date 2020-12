Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: idea pazzesca dalla Juventus

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano un rinforzo a centrocampo per gennaio: si guarda in casa Juventus per un innesto di livello

Il Milan ha messo in tasca il biglietto per i sedicesimi di finale di Europa League, ieri sera, con una grande rimonta sul Celtic, da 0-2. Una serata che ha sollevato però alcune criticità nella squadra rossonera. Da dimenticare la prova di Krunic, uscito alla fine del primo tempo e con responsabilità evidenti su entrambi i gol degli scozzesi. Il bosniaco, a centrocampo, sembra in questo momento l’anello debole e quando subentra ai titolari non riesce a dare la qualità richiesta. Ecco perché un Milan che pensi in grande, per la seconda parte della stagione, deve guardarsi intorno per una alternativa di livello.

Calciomercato Milan, suggestione Khedira

La suggestione potrebbe portare al nome di Sami Khedira. Il calciatore tedesco, come noto, è in scadenza di contratto nel giugno 2021 con la Juventus e fuori dai piani di Pirlo. Maldini potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con i bianconeri per mettere a segno un colpo di grande importanza: si tratterebbe di un giocatore di grande qualità ed esperienza, disponibile da subito senza necessità di adattamento. Il club campione d’Italia, pur di risparmiare sugli ultimi mesi di contratto del centrocampista (6 milioni di euro a stagione), potrebbe acconsentire a una partenza a titolo gratuito. Per venire incontro alle richieste di Khedira, si pensa ad un biennale con opzione per il terzo anno per spalmare l’oneroso ingaggio.

