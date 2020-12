Milan-Celtic, pasticcio Krunic-Donnarumma: “Ma quale miglior portiere”

Grave errore in combinazione tra Krunic e Donnarumma: tifosi scatenati contro il centrocampista ma anche il portiere è criticato

Avvio da incubo per il Milan contro il Celtic. Dopo neanche 15 minuti di gioco i rossoneri sono andati sotto di due gol. La prima rete è frutto di un clamoroso errore difensivo da dividere tra Krunic e Donnarumma. E’ il centrocampista a scivolare e non intercettaare il passaggio del portiere, permettendo così agli scozzesi di andare in gol.

Ma anche la scelta dell’estremo difensore rossonero lascia a desiderare: Krunic, infatti, aveva sulle sue tracce due avversari. Proprio Donnarumma non esce indenno dopo l’errore e si becca le critiche, anche pesanti, dei tifosi su Twitter. Ovviamente critiche feroci anche contro Krunic, giudicato non da Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

Ovviamente pochi capiranno e diranno che l’errore grave è di donnarumma per primo e poi di krunic. Non si forza mai il disimpegno al centro quando sta marcato il compagno. — Supersonico (@supersonico1986) December 3, 2020

Donnarumma sa giocare con i piedi, Meret no…😂😂😂 #milanceltic — Maurizio Mancini ✊✊✊ (@Maurizio62) December 3, 2020

Donnarumma comunque non benissimo — Elia (@EM1998_) December 3, 2020

Donnarumma miglior portiere del mondo… 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 — BenedettoSivori (@Sivoricafaro2) December 3, 2020

È mai possibile che Donnarumma fa sempre lo stesso sbaglio, — Gianni (@Gianni33007) December 3, 2020