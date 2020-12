L’Inter cerca rinforzi nella metà campo e guarda anche in Premier League: possibile sfida con il Liverpool di Klopp

Un centrocampista più adatto al gioco di Conte. Questo un obiettivo di mercato dell’Inter tra gennaio e giugno. Una soluzione che potrebbe nascere anche dalla cessione di Eriksen per cercare un calciatore più in linea con le idee dell’allenatore. Kante resta il sogno, Wijnaldum un’opportunità visto il contratto in scadenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, c’è Bissouma per il centrocampo

Poi ci sono le possibili idee e una di queste porta a Yves Bissouma all’Inter per la prossima stagione: 24 anni, nazionalità maliana, si sta mettendo in luce con il Brighton in Premier League. Nove presenze finora nel campionato inglese ed un gol. Dotato di una buona fisicità, potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai venti milioni di euro. Un profilo che come caratteristiche potrebbe sposarsi con il gioco di Conte, anche se prenderlo non sarà semplice visto che proprio il Liverpool lo ha inserito nella lista dei possibili sostituti di Wijnaldum. Klopp lo ha individuato come erede del centrocampista olandese e proverà a strapparlo alla concorrenza già nel mese di gennaio.

