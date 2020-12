Laporta promette il colpo per il calciomercato di gennaio direttamente dall’Inter

Non si ferma l’emergenza difensiva del Barcellona, che a gennaio dovrà correre ai ripari per mettere più di una toppa a un reparto che ha perso in pochi mesi la solidità che aveva un tempo. In attesa dell’arrivo di Eric Garcia, che ha ribadito di voler tornare al Barcellona già a gennaio, Joan Laporta continua la propria campagna elettorale assicurando nuovi colpi, anche per la retroguardia di Ronald Koeman. Il nuovo nome, stando a quanto riportato da ‘DonBalon’ è quello di Milan Skriniar.

Le elezioni del nuovo presidente del Barcellona si terranno a gennaio, mese in cui Laporta potrà mantenere le promesse fatte e provare a convincere l’Inter a cedere il centrale slovacco, che avrebbe chiesto di partire. La richiesta dei nerazzurri, riporta il quotidiano spagnolo, è di 50 milioni di euro: una cifra ragionevole per il Barcellona, che punterebbe sul giovane ex Sampdoria anche in chiave futura vista la giovane età. Laporta promette il grande colpo ed è al lavoro per accontentare Koeman.

