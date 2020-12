Calciomercato Inter, UFFICIALE il rinnovo di Tagliafico

Nicolas Tagliafico ha rinnovato il contratto con l’Ajax ma resta sul mercato. L’Inter resta dunque alla finestra

Nicolas Tagliafico ha rinnovato il suo contratto con l’Ajax. Il terzino – come riporta il club olandese sui propri canali ufficiali – ha prolungato fino al 2023. Un rinnovo, che come scritto su Calciomercato.it, era nell’aria già da tempo. Un rinnovo che però non esclude la sua cessione.

Gli olandesi, con un anno in più, continuano ad avere il coltello dalla parte del manico e in estate potranno chiedere, per cedere il proprio giocatore, sui 25 milioni di euro. Tra le squadre interessate a Tagliafico c’è anche l’Inter di Antonio Conte.

