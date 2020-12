Juventus, UFFICIALE: nuovo infortunio in difesa | Il comunicato

Demiral si ferma ancora: nuovo infortunio muscolare per il difensore turco. Il comunicato ufficiale della Juventus

Non c’è pace in questa prima parte di stagione per la difesa della Juventus. Dopo Chiellini, anche Demiral, appena rientrato da un infortunio, è infatti costretto a fermarsi di nuovo. Come comunicato dal club bianconero attraverso una nota ufficiale, “in seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni“. Il difensore turco torna dunque indisponibile per almeno 10 giorni. L’emergenza in difesa per Andrea Pirlo prosegue.

