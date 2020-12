CMIT TV – Juventus, parla Caliendo: “Pirlo rischia di essere come Ferrara”

Antonio Caliendo è intervenuto in diretta a CMIT TV parlando della Juventus, da Pirlo a Dybala, oltre a Ibrahimovic e l’Inter

Antonio Caliendo torna a parlare. Il noto agente (e non solo) è intervenuto ai microfoni di CMIT TV – la tv ufficiale di Calciomercato.it – per parlare della Juventus, dell’Inter, di Ibrahimovic e soprattutto di Andrea Pirlo. “Per lui è difficile come lo è stato per Ferrara, che poi ha smesso come tecnico. L’ex centrocampista, se non dovesse sfondare con la Juventus, potrebbe andare incontro a questo rischio, avendo iniziato dall’alto”, le parole di Caliendo in esclusiva a CMIT TV.

