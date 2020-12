Arrivano segnali positivi in casa Milan per quanto riguarda l’obiettivo Ozan Kabak, difensore turco di proprietà dello Schalke 04

La dirigenza del Milan inizia già a lavorare con decisione alla squadra del prossimo futuro, andando a sciogliere i nodi relativi al mercato di gennaio. In questo senso come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ c’è stato un vero e proprio summit a Milanello con protagonisti il responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini, insieme al direttore sportivo Ricky Massara, il capo scout Geoffrey Moncada e il direttore organizzativo Hendrik Almstadt. Un vertice tra collaboratori per gettare le basi del mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, per gennaio occhi in difesa: assalto a Kabak

Il vertice ha evidenziato come la priorità per gennaio sia un difensore centrale. Obiettivo noto da tempo e pronto a tornare in auge con forza è Ozan Kabak, calciatore dello Schalke 04. Ora le condizioni economiche del club tedesco sembrano peggiorate e potrebbero quindi favorire in questo senso il Milan che nell’ultima finestra di mercato si era visto rifiutare una proposta da 15 milioni di euro. Ma ora il giocatore preme per cambiare maglia al più presto e si potrebbe chiudere a condizioni più convenienti.

In quest’ottica vanno valutate anche le posizioni di Duarte e Musacchio, ormai ai margini della rosa e possibili partenti già a gennaio con l’ingresso di un nuovo centrale.

