Non c’è spazio per Conti. Il terzino, out oggi dai convocati, è finito ai margini del progetto Milan, complice l’esplosione di Calabria e una condizione fisica non ottimale

Andrea Conti non è presente nella lista dei convocati per la partita di stasera contro il Celtic. Il terzino ex Atalanta è sempre più ai margini della squadra e anche per via di una condizione fisica non proprio ottimale i minuti accumulati in questo avvio di stagione sono stati solo 22. Lo scorso anno – favorito da un Calabria non certo all’altezza – il classe 1994 ha avuto modo di ritagliarsi il suo spazio, giocando spesso da titolare. Ora è tutto diverso.

L’avvio di stagione del terzino scuola Milan è invece stato più che positivo, diventando un titolare inamovibile di Stefano Pioli, e guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale. Calabria cresce di partita in partita e sembra davvero essere un nuovo giocatore. In estate l’addio al Milan era praticamente scritto, ora la rinascita che porterà quasi sicuramente al rinnovo ma non solo.

Calciomercato Milan, doppia pista per Conti

Andrea Conti, chiuso anche da Dalot – vero e proprio jolly per Pioli che lo impiega sia a destra che a sinistra – non può che valutare le prossime offerte. A gennaio l’addio in prestito è più che un’idea. Il Parma è pronto a tornare alla carica per dargli una possibilità. Conti ha bisogno di giocare con continuità e il gialloblu potrebbe essere la giusta scelta. Ma attenzione alla pista estera. Il Siviglia ad esempio è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Ci aveva provato per Calabria, ora l’ultima idea potrebbe essere Conti.

