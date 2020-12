Calciomercato Juventus, super trio per Pirlo | Il big sempre più in bilico

La Juventus sta cercando la giusta collocazione sul campo con Andrea Pirlo, ma anche sul calciomercato. Ecco le possibili scelte nei prossimi mesi

La Juventus di Pirlo, tra alti e bassi, avanza nel progetto del tecnico bianconero. L’ampia vittoria contro la Dinamo Kiev con il punteggio di 3-0 ha convinto i tifosi, ma soprattutto dato nuove conferme nel reparto offensivo. In particolare, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo stanno dimostrando di essere gli uomini fondamentali per Pirlo, ma anche Federico Chiesa ieri ha dato risposte importanti.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala e le scelte di Pirlo

Se il trio offensivo sta convincendo sempre di più Andrea Pirlo e i tifosi, lo stesso non si può dire di Paulo Dybala. L’argentino tra gli infortuni ricorrenti e qualche prestazione poco esaltante sembra poter essere declassato sempre di più da titolare a subentrante nelle idee del tecnico bianconero. La trattativa per il rinnovo inoltre va avanti, ma non decolla: non c’è l’accordo. L’addio dal club bianconero è, dunque, possibile in estate. La valutazione dell’argentino in ogni caso resta alta, sugli 80 milioni di euro.

