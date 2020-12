Juventus: Ronaldo fa 750, ma viene ‘provocato’ | “Puoi fare meglio”

Serata speciale ieri per Cristiano Ronaldo che è riuscito a raggiungere i 750 gol in carriera. Oggi, però, arriva un piccolo sprone per il portoghese

La Juventus è riuscita a battere la Dinamo Kiev con l’ampio punteggio di 3-0 e nutrendo le ambizioni dei tifosi in Champions League, a passaggio del turno già acquisito. Cristiano Ronaldo, dopo il discusso riposo contro il Benevento, è riuscito a segnare al minuto 57′. Un gol decisamente speciale dato che si tratta del numero 750 in carriera tra club e Nazionale. Un traguardo che arriva nel giorno dell’anniversario dalla conquista del primo Pallone d’Oro e che lo avvicina a Pelè.

Cristiano Ronaldo e i 750 gol: Casillas lo celebra e lo sprona

I numeri e i traguardi raggiunti dal portoghese parlano da soli. Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid ha celebrato su Twitter il fenomeno portoghese, spronandolo allo stesso tempo: “Solo 750? Puoi fare meglio!”. L’ex estremo difensore Blancos riprende poi il post dello stesso attaccante della Juventus per celebrare l’evento. Di certo uno scherzo tra calciatori che hanno scritto la storia che avrà fatto piacere al fenomeno portoghese.

