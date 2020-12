Sergio Ramos sta pensando seriamente di lasciare il Real Madrid. Il difensore non ha ancora accettato l’offere dei blancos. Juventus alla finestra

Sergio Ramos tiene in ansia il Real Madrid e tutti i suoi tifosi. Il difensore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo non è ancora arrivato. I club europei più importanti sono in agguato e fiutano il grande colpo in estate. Senza il prolungamento, il giocatore sarà libero di trovare un accordo con qualsiasi squadra a partire dal primo febbraio.

I blancos hanno già presentato un’offerta a Sergio Ramos. Un’offerta che il club capitolino non sembra intenzionato a ritoccare ed è dunque in attesa di una risposta da parte del giocatore, che nel frattempo – come confermato da José Ramón de la Morena nel programma “El Transistor” di Onda Cero – ha ricevuto proposte interessanti da club europei. Si parla di PSG e anche di proposte da Italia e Inghilterra.

Calciomercato Juventus, sfide alle inglesi per Ramos

In questi ultime giorni Ramos è stato accostato soprattutto alla Juventus ed è facile pensare che siano proprio i bianconeri ad aver presentato un’offerta al centrale. In Premier League la squadra sulle tracce del classe 1986 potrebbe essere il Manchester City ma anche lo United. Saranno dunque giorni caldi per capire quale sarà il futuro di uno dei difensori più forte del mondo.

