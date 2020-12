Calciomercato Cagliari, ESCLUSIVO: piace un portiere tedesco | Fissato il prezzo

Nome nuovo per quanto concerne il calciomercato Cagliari. I sardi sono sulle tracce di Zetterer, portiere del Pec Zwolle

In estate il Cagliari potrebbe trovarsi a fare i conti con la necessità di trovare un nuovo portiere. Da tempo nel giro della Nazionale, Alessio Cragno è infatti appetito da diversi top club come l’Inter e la Roma. I sardi sperano che possa scatenarsi un’asta, ma nel frattempo non vogliono farsi trovare impreparati e stanno vagliando il mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i rossoblu stanno monitorando la situazione di Michael Zetterer, 25enne estremo difensore tedesco che si sta mettendo in mostra nella Eredivisie olandese con la maglia del Pec Zwolle, dove è in prestito fino a giugno. Il suo cartellino è di proprietà del Werder Brema che, per cederlo a titolo definitivo a un anno dalla scadenza del contratto nel 2022, si accontenterebbe di un’offerta intorno al milione di euro.

