Calcagno: “Troppo clamore sugli stipendi. Playoff Serie A, vi spiego”

A ‘Radio Punto Nuovo’ è intervenuto Umberto Calcagno, appena eletto Presidente dell’Associazione Calciatori: “Quello della mia elezione è un grande riconoscimento di quanto fatto in nove anni, ma soprattutto negli ultimi nove mesi – ha esordito – Aver aggregato così tanto consenso, ed aver ottenuto in assemblea l’elezione di 24 consiglieri insieme a me, mi dà una forte carica per la grande responsabilità”.

PROGRAMMA AIC – “Dobbiamo avere uno sguardo sul lungo periodo, consapevoli che molte decisioni dovranno essere prese molto presto. Il taglio degli stipendi, a mio modo di vedere, rischia di essere una modalità per non vedere i problemi veri del nostro sistema. Conduciamo i nostri problemi alla crisi pandemica, ma sono le mancate riforme del nostro sistema e qualche occasione che abbiamo perso nel non trovare una crescita sostenibile. Il lavoro che ci aspetterà dovrà mirare a questo: negli ultimi 15 anni il nostro mondo ha avuto una crescita esponenziale non accompagnata dalla sostenibilità”.

STIPENDI – “Sugli stipendi si è fatto troppo clamore, senza avere oggettivamente la preoccupazione che la scadenza non venisse rispettata. Non ho mai avuto la percezione che ci fosse una squadra di Serie A non in grado di onorare i controlli in merito di scadenze federali, siamo sereni sotto questo punto di vista”.

DILETTANTI – “La sensibilità del Ministro Spadafora, con i contributi riconfermati, è abbastanza evidente. Ci sono provvedimenti già varati, alcuni in discussione che ci aspettiamo col prossimo decreto, che sono a sostegno dello sport di base. I provvedimenti governativi sono allineati alle nostre aspettative”.

CALCIO FEMMINILE – “Abbiamo due delibere, una di giugno ed una dell’ultima riunione che hanno confermato il professionismo a partire dal 2022/23, per le giocatrici di Serie A. Il percorso è tracciato, finalmente si è arrivato a tutela di una categoria di professioniste – che di fatto già lo erano – grazie al lavoro fatto in questo decennio. È importante dargli dignità professionale”.

Playoff in Serie A, Calcagno: “Era una delle ipotesi. Spero non se ne riparli”

PLAYOFF SERIE A – “Se n’è parlato in maniera marginale, è una delle ipotesi che sarebbero potute scattare qualora la pandemia non ci consentiva di proseguire regolarmente. Spero non se ne riparli perché tutti i protocolli hanno una tenuta solida”, ha concluso Calcagno.

