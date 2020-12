Serie A, ok i pagamenti delle prime mensilità per tutti i club: nessuna penalizzazione in classifica

Nel tormentato avvio della stagione di Serie A, ha tenuto banco negli ultimi giorni il rebus stipendi. Diverse squadre erano in difficoltà con il pagamento delle prime mensilità, al punto che si ventilavano possibili penalizzazioni in classifica per mancato adempimento delle scadenze. Ma tutte le società si sono regolarizzate e dunque il rischio è scongiurato. Le ultime ad adempiere sono state Napoli, Benevento e Lazio, che hanno versato gli ultimi bonifici per il mese di settembre. La situazione, in ogni caso, per l’emergenza coronavirus resta complessa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, Spadafora: “Chiedere aiuto è contraddittorio, il calcio si ripensi”

Serie A, rischio stop | Annuncio Sileri: “Peggior momento che stiamo vivendo”