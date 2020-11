Serie A, Spadafora: “Chiedere aiuto è contraddittorio, il calcio si ripensi”

Il Ministro della Salute Vincenzo Spadafora ha parlato dei problemi economici del calcio e della richiesta di aiuti

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto a '90° minuto' sulla 'Rai' per parlare della situazione del calcio. "Il calcio continua ad essere importante per gli italiani, ma per essere da esempio deve mettersi in discussione e capire che i tempi sono cambiati. Il calcio deve ripensare a se stesso".

Un discorso che riguarda anche il tema degli aiuti reclamati dal mondo del calcio: “Vedere il mondo del calcio che chiede aiuto e poi sentire degli stipendi che sono al di sopra delle possibilità stesse della società mi sembra contraddittorio – spiega Spadafora – Non so in che modo ma sicuramente una forma che contemperi questo problema la vedrei”.