La Juventus si prepara alla sfida di Champions contro la Dinamo Kiev: Pirlo può sorridere per un doppio rientro in gruppo

Emergenza finita, Andrea Pirlo può tirare un sospiro di sollievo. Buone notizie per la Juventus a due giorni dalla sfida Champions contro la Dinamo Kiev. Con la qualificazione già conquistata, i bianconeri cercano di strappare il primo posto al Barcellona. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo scambio per Dybala | C’è il pupillo di Marotta

Intanto dopo il pareggio con il Benevento e le tante critiche ricevute, la squadra bianconera vede finire l’emergenza in difesa: alla seduta di oggi hanno partecipato anche Giorgio Chiellini e Demiral. I due difensori hanno smaltito i rispettivi acciacchi e sono tornati a lavorare con il gruppo. Per la prima volta quindi Pirlo potrà contare su tutti gli uomini della difesa, un qualcosa che in questa prima fase della stagione non era mai successo.