La Uefa ha assegnato la direzione di Juventus-Dinamo Kiev a Stephanie Frappart: sarà la prima donna ad arbitrare una gara di Champions League maschile

Il mondo del calcio abbatte un altro muro e a riuscirci sarà, ancora una volta, il fischietto di Stephanie Frappart. La 37enne francese è stata designata per dirigere la gara fra Juventus e Dinamo Kiev: sarà la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League maschile. La Frappart sta stabilendo molti ‘record’, o meglio, molte prime volte. È stata lei la prima donna a dirigere una sfida del campionato francese maschile e, nel 2019, ha diretto anche la finale di Supercoppa europea fra Liverpool e Chelsea. Quest’anno, dopo aver esordito in Europa League ad ottobre, arbitrerà anche la sua prima partita di Champions League. In campo per l’occasione ci sarà anche Cristiano Ronaldo, alla caccia del gol numero 750.

Mercoledì all’Allianz Stadium Stephanie Frappart romperà un altro tabù, tagliando un traguardo storico e aprendo la strada a tante altre donne che potranno dirigere delle partite maschili. La direzione intrapresa dal calcio mondiale è chiara: verranno valutate le qualità di un arbitro e non il genere di appartenenza.

