Juventus, Nerozzi critica Pirlo: “C’è un problema con i calciatori!”

Massimiliano Nerozzi è tornato a parlare della Juventus, puntando il dito sull’attacco bianconero. Ecco la sua idea su Pirlo

Massimiliano Nerozzi, giornalista del ‘Corriere della Sera’, è intervenuto alla trasmissione di ‘Radio 24’, Tutti Convocati. Nel mirino la Juventus e il gioco di Andrea Pirlo che ancora non si vede: “Non è un problema di scintilla tra giocatori e Pirlo. Andrea non è ancora riuscito a comunicare la propria idea. I giocatori lo hanno accolto con entusiasmo per le sue idee di gioco, però, c’è un problema nel convincere i calciatori a fare quello che pensa, ed è fondamentale. La grande sfida degli allenatori è quella dei romanzieri, quella di riuscire a trasmettere e comunicare le proprie idee. Ci sta non aver trovato il suo stile, è la prima volta che allena”.

Juventus, problema attacco: il parere di Nerozzi

Nerozzi non si spiega come la Juve possa essere solo il sesto attacco della Serie A ma il dito è puntato anche sul centrocampo: “Ha dei difetti strutturali che non sono stati risolti, la qualità a centrocampo è così così. Continua poi ad avere diversi infortuni. La grande squadra, però, i tre punti in grande emergenza li porta a casa. La Juventus ha margini spaventosi di miglioramento. Non esiste che la Juve sia il sesto attacco con quei giocatori che ha“.

