Juventus, Marani ‘punge’ Pirlo: “Ma quale calcio di Guardiola!”

Le ultime news Juventus mettono in evidenza l’analisi di Matteo Marani su Andrea Pirlo, tornato nel mirino della critica dopo il pareggio col Benevento

“Tutta la letteratura attorno non lo ha aiutato”. Così Matteo Marani negli studi di ‘Sky Sport’ a proposito di Andrea Pirlo, tornato nel mirino della critica (e di una parte dei tifosi bianconeri) dopo il deludente pareggio col Benevento di sabato scorso. “Ad un certo sembrava portasse il calcio di Guardiola, ma non è così – ha aggiunto il vice-direttore dell’emittente satellitare criticando sia il tecnico bianconero che, soprattutto, la grancassa mediatica mossasi non appena Andrea Agnelli lo ha nominato nuovo tecnico al posto di Sarri – Gestire una squadra prevede tutta una serie di passi importanti. L’anno scorso, in una stagiona difficilissima, in cui ha ricevuto molte critiche, secondo voi a Sarri non ha fatto comodo l’esperienza accumulata negli anni anche nel calcio minore?”, ha concluso Marani.

