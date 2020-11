Continuano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo e ‘Don Balon’ parla di un possibile scambio immediato con una big europea

La sua assenza si è fatta sentire contro il Benevento, al punto che lo stesso Andrea Pirlo ha ammesso una sorta di dipendenza bianconera, ma il nome di Cristiano Ronaldo continua ad essere uno dei più chiacchierati in sede di calciomercato. L’ingaggio del portoghese pesa moltissimo sul bilancio della Juventus e ormai da mesi le voci su una potenziale cessione del portoghese si rincorrono senza soluzione di qualità. Molte di esse vengono dalla Spagna, dove anche oggi sono tornati a parlare di CR7.

Calciomercato Juventus, Don Balon esagera: scambio shock con Cristiano Ronaldo

Secondo ‘Don Balon’, già a gennaio potrebbe materializzarsi un clamoroso scambio con una big europea. Stando al portale spagnolo, il Bayern Monaco potrebbe essere la prossima destinazione del campione juventino, con uno scambio alla pari che avrebbe del clamoroso e che porterebbe Javi Martinez in bianconero. Uno scenario che sembra abbastanza complicato, sia per la valutazione dello spagnolo (10 milioni), sia perché il tesseramento di Ronaldo non sembra assolutamente in linea con la filosofia del club bavarese.

