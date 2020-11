Inizio di stagione in salita per la Juventus targata Andrea Pirlo, deludente anche sabato sul campo del Benevento

La Juventus di Andrea Pirlo non ingrana. Pareggio deludente sabato anche sul campo del Benevento per la compagine bianconera, sempre più dipendente da Cristiano Ronaldo e adesso scivolata a sei punti dal Milan capolista. Un cantiere ancora in costruzione, ma il tempo degli sperimenti sembra esaurito come sottolinea stamane il ‘Corriere della Sera’.

Juventus, luna di miele finita per Pirlo

Il quotidiano parla di una luna di miele finita per Pirlo e di alcuni giocatori confusi sulle direttive del tecnico bresciano. Il periodo dell’adattamento è concluso e sarebbero venuti a galla alcuni problemi comunicativi tra l’allenatore e la squadra, come era avvenuto già con Sarri la scorsa stagione. Pirlo non parlerebbe molto ai giocatori dell’aspettato tattico, con il vice Tudor ad occuparsi della maggior parte del lavoro sul campo, mentre l’altro assistente Baronio si farebbe sentire molto durante le partire. L’idea di Pirlo di un calcio offensivo e moderno piacerebbe alla squadra, ma per il momento ci sarebbero delle difficoltà nel metterlo in pratica. Questo crea confusione anche nei singoli, come ad esempio Dybala e Kulusevski che non avrebbero sempre chiari i movimenti da attuare sul terreno di gioco. Problematiche che si spostano anche sul centrocampo, con una squadra spesso troppo lunga.

Problemi che Ronaldo riesce a coprire solo in parte e che Pirlo dovrà risolvere al più presto per dare una svolta alla stagione della Juventus e alla sua esperienza sulla panchina bianconera.

