Il nome di Lautaro Martinez continua a essere al centro delle voci di mercato dell’Inter: dalla Spagna arriva un’indiscrezione molto importante sul futuro dell’argentino

Lautaro Martinez è ancora il nome destinato a rimanere al centro delle voci di calciomercato dell’Inter. L’argentino è stato più volte accostato al Barcellona e al Real Madrid, soprattutto i blaugrana sembravano davvero vicini al numero 10 dei nerazzurri. Poi la pandemia ha cambiato le carte in tavola stravolgendo le possibilità economiche del club catalano. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro è rimasta difficile da soddisfare, ma il futuro di Lautaro può essere ancora lontano dall’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez vuole andare via e si affida a Mendes

Secondo ‘Marca’, infatti, il ‘Toro’ dell’Inter avrebbe comunque deciso di lasciare l’Inter e cercare nuovi stimoli in un altro club. Per il prestigioso quotidiano spagnolo, la scelta è stata già definita e per fare questo si sarebbe affidato addirittura a Jorge Mendes. Il super procuratore portoghese, agente ovviamente di Cristiano Ronaldo, non diventerebbe in ogni caso anche l’agente di Martinez (che restano Beto Yaque e Rolando Zarate), ma semplicemente l’intermediario incaricato di trovargli una squadra e concretizzare il suo addio all’Inter.