FOTOGALLERY – Barcellona, Messi segna e dedica il gol a Maradona

Pomeriggio particolare per Lionel Messi che a segno col suo Barcellona dedica la rete a Diego Armando Maradona

Il Barcellona vince e convince nel pomeriggio di Liga tra le mura amiche del Camp Nou contro un malcapitato Osasuna, travolto dal poker della squadra di Koeman. A segno anche Lionel Messi, autore della quarta rete blaugrana che ha di fatto chiuso i conti una volta per tutte. Il numero 10 argentino si è poi reso protagonista di un omaggio tutto dedicato a Diego Armando Maradona, scomparso nei giorni scorsi. Il sei volte Pallone d’oro dopo aver insaccato il pallone del 4-0 si è fermato per un attimo, togliendosi la maglia del Barça per mostrare quella del Newell’s Old Boys, squadra argentina che ha accomunato entrambi i campioni nel corso delle loro carriere.

