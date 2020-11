Napoli-Roma, Fonseca recupera due difensori: i convocati

Due recuperi importanti per Fonseca, che ha ancora gli uomini contati in difesa

Fonseca non vuole fermare la sua corsa alle prime posizioni della Serie A: con una Roma imbattuta, se non per la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona, il tecnico portoghese vuole cavalcare le ali dell’entusiasmo giallorosso e provare a strappare punti importanti nello scontro diretto con il Napoli, in programma al San Paolo domenica sera.

Due importanti recuperi in difesa, già ipotizzati dal tecnico durante la conferenza stampa della vigilia: Ibanez e Mancini rientrano nel novero dei convocati e saranno a disposizione del tecnico, che potrebbe decidere di schierarli dal primo minuto. Fuori invece Smalling, che non è riuscito a recuperare in tempo. Assente, in difesa, Kumbulla, ancora in attesa di un tampone negativo al Covid-19.

Questi i convocati:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.

