Napoli-Roma, Fonseca: “Ecco come stanno Dzeko e Pellegrini”

Alla vigilia della sfida fra Napoli e Roma, Fonseca ha annunciato: “Loro sono la squadra più forte di questo campionato”

A poco più di 24 ore dalla sfida del ‘San Paolo’, Paulo Fonseca ha presentato la gara di domani e ha dato importanti aggiornamento sullo stato di salute della Roma. In particolare, il tecnico portoghese ha rivelato che Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini hanno recuperato totalmente e saranno titolari contro il Napoli. Poi, non sono mancati i complimenti al club campano per quanto fatto vedere fino ad ora: per Fonseca la compagine di Gattuso è la più forte del campionato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

NAPOLI- “Mi aspetto una partita difficile, per me sono la squadra più forte in questo campionato. Anche quando hanno perso meritavano, perché giocano un gran calcio. Domani vogliamo continuare ad essere la squadra che sta giocando bene e con coraggio”

DZEKO e PELLEGRINI- “Sono pronti per giocare dal primo minuto. Mancini e Ibanez si sono allenati oggi e hanno grandi possibilità di esserci domani”

VERETOUT- “Insostituibile? È un giocatore importante, con caratteristiche uniche. Ma abbiamo dimostrato che non abbiamo giocatori insostituibili, siamo una squadra con un’identità pronta per giocare contro tutti”

SCUDETTO- “Non ho dubbi che Inter e Juventus lotteranno fino alla fine per vincere questo campionato. Poi ci sono 6/7 squadre che possono arrivare vicino a loro, ma siamo solo all’inizio”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, senti Zamorano: “Sassuolo favorita per lo scudetto”

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Inter | Segui la cronaca LIVE

Petrachi: “Ho provato a tornare alla Roma. Conte? Non è tutta colpa sua…”