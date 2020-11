Milan-Fiorentina, a rischio un titolare tra i rossoneri

Milan-Fiorentina, potrebbe esserci un cambio di formazione dell’ultimo momento in casa rossonera: le ultime da Milanello

Il Milan potrebbe dover rinunciare all’ultimo momento a Bennacer per la sfida con la Fiorentina. A Milanello, il centrocampista algerino ha svolto allenamento differenziato per un piccolo problema muscolare. In preallarme Tonali, che potrebbe scendere in campo al suo posto affiancando Kessie nella mediana a due.

