Benevento-Juventus, Chiesa: “Vincere è una nostra responsabilità”

Dichiarazioni pre-gara da parte di Chiesa, che torna nella formazione titolare

Federico Chiesa, nel pre-partita contro il Benevento, ha parlato della gara che si terrà a breve al Vigorito. Schierato a destra nella formazione titolare di Pirlo, con Ramsey sulla fascia opposta, l’ex Fiorentina torna titolare dopo la gara con lo Spezia di inizio novembre: “L’approccio e l’atteggiamento sono fondamentali in tutte le partite che andiamo ad affrontare. Siamo la Juventus e quindi siamo venuti qui per imporre il nostro gioco: è una nostra responsabilità. Loro vengono da una vittoria importante fuori casa, sarà dura, ma dobbiamo portare a casa i tre punti. Abbiamo un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, ma siamo comunque determinati per vincere”.

