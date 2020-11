Dopo Sassuolo-Inter, è il turno di Benevento-Juventus per il secondo anticipo del sabato della nona giornata del campionato di Serie A

Dopo la vittoria, in extremis, contro il Ferencvaros in Champions League, la Juventus torna in campo per la nona giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Andrea Pirlo, al quarto posto in classifica con 16 punti all’attivo, volano in Campania per fare visita al Benevento del grande ex Pippo Inzaghi. Le ‘Streghe’ arrivano all’appuntamento dopo l’importante vittoria esterna contro la Fiorentina. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento.

FORMAZIONI UFFICIALI BENEVENTO-JUVENTUS

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, Frabotta; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Dybala.

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 20 punti; Sassuolo**, Inter** 18; Roma 17; Juventus 16; Napoli*, Atalanta e Lazio 14; Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Bologna, Spezia e Benevento 9; Fiorentina 8; Udinese 7; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2

*un punto di penalizzazione

** una gara in più