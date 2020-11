I convocati diramati dai profili ufficiali della Juventus hanno reso nota la decisione su Cristiano Ronaldo in vista del match col Benevento

Dopo la vittoria nel recupero contro il Ferencvaros che ha permesso alla Juventus di centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo, Pirlo si rituffa in campionato. I bianconeri devono recuperare terreno sul Milan capolista, sfidando proprio un ex rossonero come Pippo Inzaghi e il suo Benevento. C’era attesa soprattutto per la decisione su Cristiano Ronaldo, resa ufficiale dai convocati diramati dalla società.

Ebbene, il 7 portoghese non partirà per Benevento con i compagni e non rientra nella lista dei convocati. Come anticipato alcune ore fa, Cristiano Ronaldo riposerà per questa nona giornata di campionato e non nella prossima partita contro la Dinamo Kiev a Torino. L’ex Real infatti vuole continuare a ritoccare i suoi record soprattutto in Champions League e Pirlo lo sta gestendo a livello fisico. Regolarmente tra i convocati, invece, Leonardo Bonucci mentre restano out Chiellini e Buffon.