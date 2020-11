Niente conferenza stampa prima della gara contro il Sassuolo per l’allenatore dell’Inter Antonio Conte

Non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte prima della gara dell’Inter contro il Sassuolo. Il tecnico dei nerazzurri non parlerà, come di consueto, alla vigilia del match valido per la nona giornata di campionato. Una decisione che sarebbe motivata dalla contemporaneità con l’Assemblea dei Soci in programma sempre domani in videoconferenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Conte è nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League che ha ridotto al lumicino le speranze dell’Inter di passare il turno in Europa. Inoltre il tecnico è anche criticato per alcune sue scelte: dal modulo immodificabile al poco spazio concesso a Christian Eriksen, che anche mercoledì l’allenatore salentino ha mandato in campo soltanto per pochi minuti.