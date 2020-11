Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic è guarito dal Covid: negativo al tampone, potrebbe tornare a disposizione contro il Sassuolo

Finalmente una buona notizia per l’Inter. Periodo non facile per i nerazzurri, soprattutto dopo il ko contro il Real Madrid che ha ridotto non di poco le possibilità di approdare agli ottavi di finale di Champions League. All’indomani però Conte può sorridere per il ritorno di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato è guarito dal Covid, risultando negativo all’ultimo tampone effettuato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Risultato positivo durante la pausa per le Nazionali, Brozovic ha saltato le ultime due uscite dell’Inter contro Torino e Real Madrid. Ora dovrà sostenere le rituali visite di idoneità e poi potrà aggreggarsi al gruppo. La speranza per Conte è di averlo a disposizione già contro il Sassuolo, una gara che diventa importante per il campionato e anche il futuro dell’allenatore salentino.