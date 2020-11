Calciomercato Inter, domani in assemblea la ratifica del bilancio nerazzurro 2019/2020: passivo da circa 100 milioni

Giornata importante quella di domani per l’Inter, con l’assemblea degli azionisti che, come ricordato da ‘Tuttosport’, ratificherà il bilancio della stagione 2019/2020. Passivo di 103,1 milioni, condizionato ovviamente dall’emergenza coronavirus che ha pesato sugli introiti da stadio e sui diritti tv. In assemblea, non sarà presente a Milano il presidente Zhang, che interverrà in video conferenza dalla Cina. Pesano sulle cifre anche il calo delle sponsorizzazioni asiatiche e, per il futuro, la possibile decisione del governo cinese di una nuova stretta autarchica sulle aziende del paese. Sarebbe fondamentale, per l’esercizio della stagione in corso, centrare gli ottavi di Champions, un obiettivo che però da ieri, dopo il ko con il Real Madrid, si è sensibilmente allontanato.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Real Madrid, riunione negli spogliatoi tra Conte e i giocatori: confronto duro

Calciomercato Inter, fallimento Eriksen | La sentenza in diretta TV