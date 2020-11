Anche Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, tributa il commosso addio a Maradona: il suo racconto sul Pibe de Oro

E’ stato il presidente che, nella rocambolesca estate del 1984, lo ha portato a Napoli. Corrado Ferlaino, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, racconta Maradona, nel giorno dell’addio al fuoriclasse argentino, morto a 60 anni. “Diego è stato la stella di una città che non smetterà mai di piangerlo – spiega – La sua morte è una disgrazia per Napoli e per chi ama il calcio. Sono stato fortunato a essere il suo presidente. Sono stato anche il suo carceriere, l’ho detto più volte, un genio del genere a un certo punto vuole liberarsi dai lacci. Ma ce lo siamo goduti finché abbiamo potuto”.

“Quando l’ho incontrato la prima volta, sapevamo che stavamo per mettere a segno il colpo del secolo – prosegue – Gli si leggeva negli occhi che voleva mostrare chi fosse. Uno come Diego non c’è stato e non ci sarà. La trattativa è stata raccontata in tutti i dettagli, ma dobbiamo soffermarci sull’attrazione che lui ha sentito quasi per magia verso Napoli. Non ha mai dimenticato la nostra gente. E con lui la squadra si è presa la storia”.

