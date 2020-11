Napoli, Gattuso e la squadra a confronto: il tecnico minaccia le dimissioni

Dopo Napoli-Milan, il retroscena svelato dal ‘Corriere dello Sport’: la minaccia delle dimissioni da parte di Gattuso con la squadra

Situazione tesa in casa Napoli, dopo la sconfitta con il Milan. Il ko per 3-1 con i rossoneri ha scosso l’ambiente, soprattutto dopo le dichiarazioni di Gattuso nel postpartita, un atto di accusa nei confronti dei giocatori, dei quali è stata lamentata scarsa mentalità, ma anche un atteggiamento poco costruttivo in campo. Il riferimento ai ‘professorini in campo’ non è stato gradito dai giocatori stessi e ha portato a un acceso confronto, in cui, secondo il ‘Corriere dello Sport’, il tecnico ha minacciato le dimissioni.

Squadra che ha rispedito le accuse al mittente ribadendo l’impegno profuso in campo e in allenamento. Dopo il duro scontro, la situazione, ieri a Castelvolturno, sarebbe rientrata con un chiarimento a freddo, dai toni decisamente più distesi. Il campanello d’allarme, comunque, è suonato, eccome. Con Rijeka in Europa League e con la Roma domenica in campionato si attende una pronta riscossa. Il rinnovo di Gattuso, intanto, resta in bilico, nonostante questi dovessero essere i giorni del nuovo accordo.

