Lazio, Milinkovic-Savic verso il rientro: sprint per l’Udinese

Novità per l’isolamento di Milinkovic-Savic, che può rientrare a Roma

Sergej Milinkovic-Savic si avvicina al ritorno in campo: il centrocampista della Lazio avrebbe avuto l’ok per interrompere il suo isolamento e rientrare così a Roma. Inzaghi aveva già messo in conto di non poterlo avere per la gara con lo Zenit, ma sperava di poterlo recuperare in vista dell’impegno di campionato contro l’Udinese. Milinkovic-Savic sarebbe adesso diretto a Roma dalla Serbia e, salvo sorprese, nel corso della giornata di domani sosterrà le visite mediche per poi riprendere ad allenarsi con la squadra. Con l’obiettivo di scendere in campo domenica alle 12:30 contro l’Udinese.

C’è un #Sergente che viaggia in fretta verso la sua #Lazio. #Milinkovic avrebbe avuto l’ok ed interrotto l’isolamento, sarebbe diretto a Roma dalla Serbia e, salvo sorprese, domani farà le visite mediche per poi allenarsi con la squadra e giocare domenica con l’#Udinese — Valerio A. Cassetta (@ValerioCassetta) November 24, 2020



