Per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, la Lazio di Inzaghi ospita lo Zenit di Semak

Dopo la vittoria esterna sul campo del Crotone in Serie A, la Lazio di Simone Inzaghi torna in campo per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League ospitando lo Zenit di Sergej Semak. All’andata, la squadra biancoceleste ha pareggiato in Russia per 1-1, nonostante una squadra rimaneggiata a causa del Covid-19. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-ZENIT

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

ZENIT (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Douglas Santos, Mostovoi; Dzyuba, Erokhin. All. Semak.

CLASSIFICA GRUPPO F: Borussia Dortmund 6 punti; Lazio 5; Club Brugge 4; Zenit 1