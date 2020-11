Lazio-Zenit, Tare: “Problema liste. Il mercato di gennaio non lo vedo bene”

A margine di Lazio-Zenit è intervenuto anche Igli Tare che ha parlato del mercato di gennaio dei biancocelesti

Igli Tare ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre partita di Lazio-Zenit, soffermandosi anche sul mercato di gennaio con eventuale passaggio del girone in Champions: “Non penso anche perchè il problema sono le liste. Questa squadra per ogni ruolo ha due giocatori e abbiamo dovuto lasciare fuori calciatori per abbondanza. Saremo attenti ma ora non c’è necessità di intervenire. Il mercato di gennaio è di riparazione e non lo vedo bene. Peruzzi? Non posso fare il mediatore su un rapporto di famiglia che abbiamo. Sono cose che accadono dappertutto. Per noi è fondamentale, non è mai stato un problema. Siamo abituati, e guardiamo in avanti”.

