Non sembra finita la bufera in casa Lazio: la questione Luis Alberto sta lasciando strascichi importanti e non è escluso uno scenario clamoroso

La Lazio si è compattata in campo e sta ritrovando fiducia e certezze, imbattuta in Champions e con il quasi match point di stasera con lo Zenit oltre alla bella vittoria di Crotone. Fuori dal terreno di gioco, però, i biancocelesti stanno vivendo un momento davvero complicato tra la vicenda tamponi – con tanto di indagine in corso – e la bufera Luis Alberto. Lo spagnolo è stato multato, ma a Crotone è sceso regolarmente in campo vestendo addirittura la fascia di capitano nel finale. La questione però sembra destinata a lasciare strascichi importanti in casa Lazio.

Il caso relativo al giocatore sarebbe rientrato, ma una nuova bufera ora è iniziata tra Lotito e Angelo Peruzzi. Il club manager della Lazio, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, si è preso qualche giorno di permesso, ha saltato la trasferta di Crotone e non ci sarà nemmeno stasera con lo Zenit. Non solo, perché l’ex portiere starebbe addirittura pensando di rassegnare le dimissioni dopo i contrasti con il presidente. Lotito, infatti, voleva il pugno duro con Luis Alberto – mettendolo addirittura fuori rosa – mentre Peruzzi ha mediato, insieme a Inzaghi, per evitare questo scenario e fermarsi a una multa salata. A prevalere è stata la linea del club manager, ma al costo di un pesante scontro verbale con il patron della Lazio. Tra i due si è verificato uno strappo. Tare e Inzaghi dovranno provare a ricucirlo per evitare delle dimissioni importanti.

