Juventus sempre forte su De Paul dell’Udinese. I bianconeri pronte a sfidare l’Inter per il gioiello argentino in forza all’Udinese. Necessaria, però, la cessione di un big

La Juventus sta già progettando il calciomercato che verrà. Non quello di gennaio, dove sarà quasi impossibile fare operazioni importanti, bensì quello della prossima estate. Uno dei nomi più forti in ottica giugno rimane quello di Rodrigo De Paul, tuttocampista in forza all’Udinese che in casa bianconera è stimatissimo. Il ‘piano’ per strapparlo alla folta concorrenza, che comprende Inter, Roma e diversi club stranieri, prevederebbe in partenza la cessione di Aaron Ramsey.

Coi soldi derivanti dalla cessione del gallese, inclusi quelli ‘risparmiati’ lato ingaggio (l’ex Arsenal guadagna oltre i 7 milioni), il club presieduto da Andrea Agnelli avrebbe la possibilità di sferrare l’assalto decisivo al cartellino del 26enne di Sarandì, in costante crescita e senza dubbio un profilo ad altezza big e quindi Juve, che i Pozzo valutano ben 35 milioni di euro. Gli ottimi rapporti con l’Udinese possono comunque ‘agevolare’ l’affare, consentendo al ragazzo di compiere finalmente il meritato salto in una squadra prestigiosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bernardeschi resta in uscita | Doppia ipotesi di scambio