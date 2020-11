Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere in Premier League. Possibile scambio tra la Juventus e un top club inglese. Ecco i dettagli

La buona prova col Cagliari non modifica la scelta di calciomercato della Juventus per quanto riguarda Federico Bernardeschi. Tradotto: il classe ’94 di Carrara rimane in vendita. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna rilanciano il fantasista in ottica Premier, col suo agente Mino Raiola già al lavoro per piazzarlo in Inghilterra. A quanto pare i club che possono farsi avanti per l’ex Fiorentina sono Tottenham e Arsenal, già interessatisi a lui nel recente passato. Non escludiamo che con una delle due i bianconeri possano imbastire uno scambio. Coi ‘Gunners’ possibile scambio col terzino destro spagnolo Bellerin, con gli ‘Spurs’ Dele Alli, fuori dai piani di Mourinho anche se non è chiaro se gli inglesi debbano essere considerati extracomunitari o meno dopo la Brexit. Ricordiamo che i bianconeri hanno finito gli slot per gli extraUe, almeno per questa stagione e che Bernardeschi ha attualmente un peso a bilancio intorno ai 20 milioni di euro.

