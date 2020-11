Premier League, a dicembre riapertura parziale degli stadi

Novità in Premier League per quanto riguarda la riapertura, seppur parziale, degli stadi. Le ultime

Il calcio inglese si prepara a riaprire le porte degli stadi. Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra e riportato dall’Ansa dal prossimo 2 dicembre diversi impianti della Premier League potranno riaprire, seppur con capienza ridotta. Lo ha stabilito il ministero dello Sport britannico col termine del secondo lockdown nazionale, quando verrà sostituito con un sistema di chiusure territoriali. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo il piano di riapertura degli stadi saranno ammessi fino a 4mila spettatori (o il 50% della capienza) per gli impianti che si troveranno in “Tier 1“. Limite a duemila spettatori per gli stadi che si trovano nel “Tier 2” mentre ancora chiusi in “Tier 3”.

