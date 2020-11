Premier League, UFFICIALE: 16 nuovi positivi al Covid!

Aggiornamento ufficiale della Premier League sui casi Covid. Il comunicato

Nuovi casi di Coronavirus anche in Premier League. La massima lega inglese ha reso noti i risultati dell'ultimo giro di test effettuati dai club. Tra lunedì 9 novembre e domenica 15 novembre sono stati testate ben 1.207 persone tra giocatori e staff. Di questi, sono stati rilevati 16 nuovi casi positivi, che si autoisoleranno per un periodo di dieci giorni.

