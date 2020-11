Atletico Madrid, UFFICIALE: Suarez positivo al Covid | Salta il Barcellona!

Luis Suarez è risultato positivo al Covid-19 nel ritiro dell’Uruguay. Salta Atletico Madrid-Barcellona di sabato prossimo

Pesantissima tegola per Uruguay e soprattutto Atletico Madrid. Come comunicato dalla Federazione uruguaiana attraverso una nota ufficiale, Luis Suarez e altri due membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Tutti gli altri giocatori, tra i quali figurano gli ‘italiani’ Caceres, Godin, Nandez e Bentancur, sono invece negativi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’attaccante è in “buono stato di salute”, ma sarà costretto a saltare le prossime partite contro Brasile e Barcellona in Liga, in programma sabato. L’incontro con l’ex squadra ed il grande amico Messi è dunque rimandato.

