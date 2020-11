Nations League, Svizzera-Ucraina annullata per coronavirus

Riscontrate altre tre positività nell’Ucraina: annullata la partita contro la Svizzera di Nations League

Dopo la partita tra Romania e Norvegia, un altro match di Nations League è stato annullato causa coronavirus. Secondo il ‘Corriere della Sera‘, infatti, la partita tra la Svizzera e l’Ucraina non verrà disputata per le positività riscontrate tra le fila della squadra di Shevchenko. Nella giornata di oggi, infatti altri tre giocatori sono risultati positivi, dopo i cinque casi dello scorso venerdì. Gli otto elementi della nazionale ucraina sono attualmente in isolamento, come previsto dal protocollo. Non è la prima volta che la selezione di ‘Sheva‘ combatte contro il Covid-19: il mese scorso furono dieci i positivi.

